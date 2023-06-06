الإطاحة بـ7 تجار مخدرات وضبط 2050 حبة مخدرة في خمس محافظات

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بواجبين منفصلين وبمعلومات استخبارية امتازت بالسرعة والدقة، وبعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة، تمكنت مفارز بابل، من إلقاء القبض على 3 من تجار ومروجي المواد المخدرة في محافظة بابل، بحوزتهم 2050 حبة مخدرة وكمية من مادة الكريستال المخدرة ورمانتين يدويتين، وجرى مصادرة المواد وإحالة المتهمين الى القضاء".وفي السياق ذاته، ألقت مفارز المديرية في محافظتي الديوانية والمثنى، القبض على "مطلوبين اثنين للقضاء بتهم تجارة وترويج المواد المخدرة، جاء القبض بناءً على مذكرتي قبض صادرة بحقهما وفق أحكام المادة 28 مخدرات من قانون العقوبات".وعلى صعيد آخر، ومن خلال المتابعة الميدانية الدقيقة ضمن قاطع المسؤولية، استطاعت مفارز بغداد، "الإطاحة بشبكة متخصصة بالاتجار بالأسلحة واعتقال اثنين منهم في منطقة باب المعظم ببغداد، كما عثر بحوزتهما على رمانتين يدويتين، وتم إحالتهما مع المضبوطات الى الجهات المختصة أُصولياً".ومن جهة أخرى، عثرت مفارز نينوى على "عبوات ناسفة محلية الصنع عدد 6 مربوطة بأسلاك معدة للتفجير، ومسدس مع كاتم صوت، كانت موضوعة بالقرب من مكب للنفايات على الطريق الرابط بين محافظتي نينوى بدهوك".وأتم البيان: "جرى رفع المواد من قبل الجهد الهندسي للفرقة السادسة عشرة من دون حادث يذكر".