ضبط طائرة مسيرة وكدس أسلحة في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "ضمن الجهود الأمنية المستمرة لمفارزنا لحصر السلاح بيد الدولة وفرض سلطة القانون وحفظ سلامة المواطنين وتأمين حماية المناطق، نفّذت قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية بإسناد الجهد الاستخباري، عملية أمنية واسعة للتفتيش على السلاح غير المرخص في منطقة (حي الجهاد – الأساتذة)، أسفرت عن ضبط طائرة مسيرة وكدس للاعتدة والاسلحة عبارة عن بندقيتين كلاشنكوف ، مسدسين ، 76 مخزن بندقية ، 6 نواظير مختلفة الأنواع ، مواد اخرى ومستلزمات عسكرية متنوعة".وأشارت الى ان " جميع المواد تم ضبطها والتعامل معها اصولياً".