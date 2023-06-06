ميسان.. احباط محاولة بيع 4 كغم "كريستال" بقضاء قلعة صالح

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز قسم مكافحة الإجرام ضبطت 4 كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة كانت معدة للترويج والبيع في قضاء قلعة صالح جنوب محافظة ميسان".واضافت أنه "تم العثور على المواد المخدرة بعد رميها من قبل الأشخاص الذين لاذوا بالفرار بعد مطاردتهم من قبل مفارز المكافحة".واشارت الى أنه "المضبوطات تمت احالتهم الى مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في ميسان".