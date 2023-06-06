الديوانية.. الإطاحة بـ45 مطلوبا وفق مواد قانونية مختلفة

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارز ودوريات تشكيلات شرطة الديوانية نفذت حملة أمنية واسعة النطاق في مناطق مختلفة من المحافظة لملاحقة المطلوبين تضمنت نصب نقاط التفتيش وتدقيق أسماء المطلوبين وتفتيش الأماكن المشبوهة بمشاركة عدد كبير من الضباط والمنتسبين اسفرت عن إلقاء القبض على 45 متهم ومخالف بمواد قانونية مختلفة".