كركوك.. طيران الجيش يدمر عجلتين ومضافة لداعش الإرهابي

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طيران الجيش تمكن من تدمير عجلتين ومضافة لعصابات داعش الإرهابية في كركوك".وأضافت، أن "العملية حصلت أثناء تنفيذ واجب استطلاع مسلح وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات كركوك".