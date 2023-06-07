بكمين مُحكم.. مقتل 4 إرهابيين بينهم "والي شمال بغداد" بالطارمية

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بعملية نوعية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية ومن خلال العمليات الاستباقية، تمكنت قوة من اللواء المشاة الثالث والعشرين الفرقة السادسة وفوج حشد الطارمية، من نصب كمين محكم لعصابات داعش الإرهابية وقتل 4 إرهابيين".وأضافت، أن "من ضمنهم والي شمال بغداد"، لافتة الى أن "عملت حدثت في قضاء الطارمية شمال العاصمة بغداد".