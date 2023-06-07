بالاتفاق مع عشيقها.. اعتقال امرأة قتلت زوجها وحرقت جثته في بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد تمكنت من إلقاء القبض على متهمة قتلت زوجها بالاشتراك مع عشيقها وحرقت جثته ضمن منطقة البياع ببغداد".وأضاف البيان، أن "عملية القبض تمت بعد أن توافرت معلومات لدى مفارز مكتب مكافحة إجرام البياع عن وجود جريمة قتل ضمن قاطع المسؤولية، حيث تم تشكيل فريق والانتقال إلى محل الحادث، وبعد التحري وجمع المعلومات وجهد مميز أثمر عن إلقاء القبض على المتهمين ولدى إجراء التحقيق معهما انهارت زوجة المجني عليه واعترفت صراحة بقتل زوجها وحرق جثته بالاتفاق مع عشيقها".وأشار الى ان "اقوال المتهمين دونت بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفهما وفق أحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات لينالا جزاءهما العادل".