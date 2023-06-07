أم تقتل طفلها بعد تعنيفه بشكل "وحشي" في كربلاء (صورة)



السومرية نيوز – أمن



أعلنت مديرية اجرام كربلاء، اليوم الأربعاء، اعتقال أم قتلت طفلها بعد تعنيفه شكل وحشي.

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "مديرية اجرام كربلاء تمكنت من اعتقال امرأة قتلت طفلها البالغ عمره سنتين، بعد تعنيفه بشكل وحشي ورمته في مستشفى الولادة".



وأضاف ان "المتهمة تم توقيفها وفق المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات".