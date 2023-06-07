شرطة الديوانية تكتسح التجاوزات على الحصص المائية

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بتوجيه مباشر من قبل وزير الداخلية ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة وبمتابعة شخصية من قائد شرطة محافظة الديوانية نفذت قوة من فوج الطوارئ الأول التابع إلى قيادة شرطة الديوانية حملة واسعة لإزالة التجاوزات على الحصص المائية في عدد من مناطق المحافظة عن طريق رفع المضخات عن الأنهر".وأشارت الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين على حرم النهر".