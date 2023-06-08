تتزعمها امرأة.. تفكيك شبكة "خطيرة" للاتجار بالبشر في بغداد

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنها "تواصل عملياتها الامنية لمتابعة عصابات الجريمة المنظمة والتي تتاجر بالبشر والاعضاء البشرية، وبعد ورود معلومات استخبارية عن وجود عصابة تتزعمها احدى النساء يقومون باستغلال الاطفال والنساء في تجارة البشر واعمال السمسرة والبغاء، تم تشكيل فريق عمل استخباري مختص".وأضافت: "بعد اخذ الموافقات القضائية وبكمين محكم استدراج المتهمين والقبض عليهم بالجرم المشهود".وأشار البيان الى، أن "الاوراق التحقيقية عرضت امام انظار القاضي المختص وقرر توقيفهم وفق المادة 6/اولا وثانيا وسادسا من قانون الاتجار بالبشر والضحايا وفق القرار 234 لسنة 2001".