بكمين محكم.. الاستخبارات تطيح بتاجر مخدرات في الانبار

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة الفرقة العاشرة التابعة الى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع قوة فوج مغاوير الفرقة ومفرزة من مديرية مكافحة المخدرات الانبار، تم نصب كمين محكم في منطقة زنكورة، أسفر عن إلقاء القبض على أحد تجار المخدرات في الرمادي وفق احكام المادة ٢٨ من قانون المخدرات".وأشارت الى ان "التاجر كان بحوزته مواد مخدرة وقد تم تسليمه الى جهة الطلب أصولياً".