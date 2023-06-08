المحمداوي يكشف للسومرية عن أماكن تواجد المجاميع الإرهابية وسبل القضاء عليها

وقال المحمداوي في حديث لنشرة اخبار السومرية، انه "بكمين محكم نفذته القوات الأمنية في قضاء الطارمية وبعد معلومات استخبارية استمرت من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل الى الساعة الرابعة صباحا وبعد الاشتباك مع المفرزة الارهابية تم قتل ما يسمى بوالي شمال بغداد مع ثلاثة من معاونيه".وأضاف: "من خلال قناتكم نناشد جميع الأهالي في قضاء الطارمية بالإبلاغ عن الإرهابيين وأماكن تواجدهم ليتم القضاء عليهم ويتحقق الامن في تلك المناطق".وأشار المحمداوي الى ان "هناك عدد قليل من المفارز الإرهابية في القضاء والتي تستفيد من التعقيد والجغرافية للمنطقة بسبب كثافة البساتين وقربها من نهر دجلة بالإضافة الى ارتباطها جغرافيا بعدة محافظات ما يساعد الإرهابيين على الاختباء"، وأوضح انه بعد القضاء على قائد هذه المجاميع وبمساعدة الأهالي سيتم القضاء على المجاميع المتبقية في القضاء".وبشأن السبل التي يتم اعتمادها للقضاء على تلك المجاميع بين المحمداوي ان "مفتاح الحلول هو مساعدة الأهالي والعمل الاستخباري الدقيق سيقضي على هذه المجاميع".ولفت المحمداوي الى ان "داعش" تلقى ضربات موجعة فخلال 3 أيام تم القضاء على 12 إرهابي في ديالى بالتنسيق الأمني مع الاستخبارات وسلاح الجو".واختتم: "الخلايا الإرهابية بدأت تقل بعد معاونة الأهالي وتم تشخيص أماكنهم في ديالى وكركوك والطارمية وسيتم القضاء عليهم قريبا".