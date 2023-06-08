الشمري يصل السليمانية على رأس وفد امني

وصل وزير الخارجية، عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، الى محافظة السليمانية على رأس وفد امني".





وذكر المكتب الإعلامي للشمري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان الأخير "وصل الى السليمانية على رأس وفد أمني".



وأضاف البيان، ان "الزيارة تهدف إلى تفقد لواء الحدود الثالث و اللواء الحادي والعشرون".

