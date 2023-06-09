مقتل ثلاثة مطلوبين "خطرين" بعد اشتباكات مع قوة أمنية بميسان

وقال مصدر امني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوة عسكرية من قيادة عمليات ميسان اشتبكت مع المدعو (سيد جعفر) ومجموعته في منطقة الخمسة كيلو بالمحافظة.وأشار الى ان "الاشتباك ادى الى مقتل المدعو (سيد جعفر) مع اثنين من افراد مجموعته واصابة احد الجنود بجروح خطيرة".