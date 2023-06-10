وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بعملية نوعية وجهد استخباري مميز لشعبة الفرقة الرابعة عشر التابعة الى وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء الخمسين، تم نصب كمين محكم في قرية الشيخ حمد وعلى أثرهِ ألقي القبض على احدى الارهابيات المطلوبات للقضاء وفق احكام المادة ٤ ارهاب في قضاء الشرقاط الساحل الايسر التابع إلى محافظة صلاح الدين".وأضافت، أن "الإرهابية كانت تعمل بمنصب مايسمى مسؤولة توزيع الكفالات في قضاء الشرقاط، وتم تسليمها الى جهة الطلب أصولياً".