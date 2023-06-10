متهمون بقضايا إرهاب.. الإطاحة بـ4 مطلوبين يحاولون الهروب في بغداد

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزنا تمكنت من خلال المعلومات الاستخبارية الدقيقة وتعاون المواطنين، من القاء القبض على أربعة متهمين مطلوبين وفق احكام المادة اربعة ارهاب وذلك في جنوب بغداد".وأضافت، أن "المعلومات تشير الى ان المتهمين كانوا يحاولون الهروب خارج العاصمة وان عملية استمكانهم تم بكمين محكم".وفي ذات السياق، تدعو وكالة الاستخبارات، المواطنين، الى "ضرورة الابلاغ وتقديم المعلومات عن كل الخارجين عن القانون وذلك من خلال الاتصال على الرقم المجاني الساخن 144".