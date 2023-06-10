اعتقال متهمة بسرقة 10 ألف دولار من أحد المنازل في بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز مكتب الحبيبية لمكافحة الإجرام، تمكنت من إلقاء القبض على متهمة لقيامها بسرقة مبلغ مالي قدره (10 آلاف دولار) من داخل إحدى الدور السكنية في بغداد".وأضافت: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمة وتوقيفها أصولياً وفق أحكام المادة 446 من قانون العقوبات".كما قامت مفارز ودوريات مكتب مكافحة سرقة سيارات الكرخ بـ"إلقاء القبض على متهم لقيامه بسرقة عجلتين، ودونت أقوال المتهم وصدقت قضائياً بالاعتراف عن سرقة العجلتين وفق أحكام المادة 446 من قانون العقوبات".إلى ذلك، القت مفارز المديرية، القبض على "عدد من المتهمين المطلوبين الآخرين بقضايا جنائية مختلفة وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".