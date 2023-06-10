احباط محاولة ترويج حوالي 40 ألف حبة مخدرة بمنفذ سفوان

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارز شعبة شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في سفوان تمكت من إحباط محاولة ترويج ما يقارب 39000 الف حبة مخدرة عثر عليها مخبأة تحت الأرض في عملية نوعية بسفوان".وذكرت أنه "بدلالة احد المتهمين الملقى القبض عليهم ، تفيد بوجود كمية كبيرة من الحبوب المخدرة ضمن إحدى مناطق ناحية سفوان، باشرت وعلى الفور الى المكان".وأشارت الى انه "تم ضبط الحبوب المخدرة مدفونة تحت الأرض في محاولة لترويجها ضمن المحافظة خلال البحث والتحري ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ".