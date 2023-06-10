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إحداهما تحتوي أسلحة ومواد مخدرة.. اغلاق محطتي وقود لمخالفتهما الضوابط بكركوك
أمن
2023-06-10 | 05:57
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,530 مشاهدة
السومرية نيوز – أمن
أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم السبت، اغلاق محطتي وقود لمخالفتهما الضوابط والتعليمات في محافظة كركوك.
وذكر الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعد توافر معلومات استخبارية مؤكدة عن وجود محطتين لتعبئة الوقود تعمل خارج الضوابط والتعليمات دون موافقات رسمية، جرى استحصال الموافقات القضائية ومداهمة المحطتين المذكورتين، حيث تبين أن الأولى غير مجازة رسمياً وتحتوي بداخلها على كميات من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة تم ضبطها بالإضافة إلى مواد مخدرة وأختام مزورة ومبالغ مالية و(١٣) خزاناً معداً للتهريب".
وأضاف البيان، أن "المحطة الثانية احتوت على ساحة مخصصة للتهريب فيها (٧) خزانات بسعة إجمالية تصل إلى (٢٢٥) ألف لتر من الوقود".
وأشار الى أن "مفارزنا أغلقت المحطتين وفقاً لمحضر ضبط أصولي والقبض على أحد العاملين فيهما وإحالته إلى الجهات القضائية وفقاً للقانون".
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