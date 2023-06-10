إبعاد 42 مخالفا لقانون الإقامة عبر مطار البصرة الدولي

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارز شؤون الإقامة ضمن مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في محافظة البصرة أبعدت (42) شخصاً مخالفاً لقانون الإقامة العراقي عبر مطار البصرة الدولي، بعد جهود كبيرة من ملاكات المديرية بالتتبع والملاحقة لكل من يخالف أنظمة الإقامة".وحثت المديرية المواطنين كافة على "تقديم المعلومة والابلاغ عن أي حالة مخالفة لشروط الإقامة وعدم إيوائهم خدمة لأمن البلاد".