العراق يعلن فض 446 مشاجرة خلال الأسبوع الماضي

وقالت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "أكثر من الفي ومائة واجب أمني حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة وتوابعها في بغداد والمحافظات للفترة من 2023/6/4 ولغاية 2023/6/10 وجاءت الاتي:*واجبات مراكز الشرطة 2147* القبض على مطلقي العيارات النارية 13*احالة متهمين الى المحاكم 161* مقابلات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة للضباط والمراتب والموظفين والمواطنين 18*ازالة التجاوزات على المواقع الاثرية 6* واجبات مديرية حماية الاسرة والطفل 684* اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 799*مضاهات طبعات الاصابع 70*اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 454* عدد طالبي النجدة 768*فض مشاجرات 446*ضبط عجلات مطلوبة 40*نقل حالات انسانية 32*القبض على حاملي الاسلحة الغير مرخصة 7*-القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 51*طبع لوحات السيارات 11293*اصدار اجازات السوق 61344اصدار سنوية السيارات 16682