مقتل واصابة 3 اشخاص بهجوم مسلح في ميسان (صور)

السومرية نيوز – امن



شهدت محافظة ميسان، اليوم الاحد 11 حزيران/ يونيو 2023، حادثة امنية تمثلت بقيام مجموعة مسلحة مجهولة بهجوم على سيارة يستقلها عدد من الافراد ما أسفر عن مقتل شخص واصابة اثنين اخرين في حي القاهرة.



وقالت مصادر أمنية للسومرية نيوز، أن "مجموعة مسلحة مجهولة قامت بمهاجمة سيارة يوجد بداخلها 3 افراد ما أدى الى مقتل شخص واصابة اثنين اخرين في حي القاهرة وسط محافظة ميسان".



وتابعت المصادر، ان "القوات الأمنية وصلت للمكان الذي حصل فيه الهجوم المسلح وفتحت تحقيقاً بعد نقل المقتول والمصابين الى المستشفى". الصور ادناه: