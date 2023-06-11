مقتل طالب بكلية الطب في كربلاء

أفاد مصدر أمني، الأحد، بمقتل طالب جامعي باطلاق نار في محافظة كربلاء.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "طالباً في كلية الطب المرحلة الرابعة من أهالي كربلاء تم قتله باطلاق نار في وضح النهار على طريق طويريج".

وأضاف المصدر أنه "لم تعرف الأسباب حتى الآن".