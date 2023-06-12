اعتقال باكستاني سرق 40 ألف دولار من داخل شركة ببغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " مفارزنا في مكتب الحبيبية لمكافحة الإجرام ألقت القبض على متهم باكستاني الجنسية لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره (40 ألف دولار أمريكي) من داخل قاصة حديدية في إحدى الشركات التجارية التي كان يعمل بها ضمن منطقة الحبيبية شرق بغداد".وأشارت الى ان "عملية القبض تمت بعد أن توفرت معلومات لدى المفارز عن وجود حادث سرقة ضمن قاطع المسؤولية، على الفور تم تشكيل فريق عمل والانتقال إلى محل الحادث، وبعد التحري وجمع المعلومات وجهد كبير أثمر الى التوصل الى المتهم وألقي القبض عليه".واضافت انه "تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة 444 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".