الأعرجي: مخيم الهول منبع بشري لدعم الإرهاب وقضية مجتمع دولي

ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت،

وقال الاعرجي خلال مؤتمر خاص عن مخيم الهول بحضوروعدد من السفراء والقادة الامنيين والمختصين في مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية حضره مراسل السومرية إن "مخيم الهول هو قنبلة موقوتة ويجب انهاء المخيم وتفكيكه".وأضاف ان "المخيم منبع بشري لدعم الارهاب ونطالب الامم المتحدة والمسؤولين والسفراء بسحب رعاياهم من هذا المخيم".وأشار الى ان "الحكومة وبقرار جرئ قامت بنقل 1298 عائلة من المخيم الى داخل العراق"، مشيرا الى ان "عدد العوائل المتواجدة بالمخيم هي قرابة 7000 عائلة".ولفت الى ان "العدد بتزايد لان حالات الولادة مستمرة بهذا المخيم ولأتوجد دولة بمنأى عن الإرهاب."وبين الاعرجي ان "الاطفال هم ابرياء وضحايا لكن وجودهم بهذا المخيم سيحولهم لإرهابيين بالمستقبل"، موكدا ان "مخيم الهول ليس موضوعا محليا بل هو قضية مجتمع دولي".