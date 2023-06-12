أحدهم بالإرهاب.. اعتقال 11 مطلوبا بقضايا قانونية مختلفة ببغداد

وذكرت الزوارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قطعات الفرقة الأولى شرطة الاتحادية ألقت القبض على (9) متهمين، أحدهم مطلوب بقضايا (الإرهاب) وآخرين وفق مواد قانونية تنوعت بين (القتل والسرقة والمشاجرة والتهديد)، وتمت العمليات إثر تنفيذ أوامر قبض وممارسات أمنية في مناطق (النهروان، الكرادة، البلديات، الزعفرانية، المدائن) ببغداد".واشارت الى ان "القبض على متهمَين اثنين بواجبين منفصلين، مطلوبَين لسرقتهِما عَجلتين في منطقتي (البلديات، والبتاوين) وضبط العجلات المسروقة وسلاح غير مرخص (مسدس) بالتعاون مع مفرزة من مكتب مكافحة إجرام سرقة السيارات-الرصافة".وأضافت ان "جميع المتهمين تمت إحالتهم مع المضبوطات إلى الجهات ذات الاختصاص اصولياً لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".