ابتزوا أصحاب الشركات وروعوا المواطنين.. اعتقال خمسة متهمين في بغداد

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بحسب توجيهات وزير الداخلية، للحد من ظاهرة الدكة العشائرية، ألقت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية القبض على خمسة متهمين في العاصمة بغداد قاموا بعمليات الدكة العشائرية وترويع المدنيين الأبرياء وأصحاب الشركات بواسطة القنابل محلية الصنع (مولوتوف) والرمانات اليدوية لغرض ابتزازهم وإثارة الرعب لديهم، وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".ودعت وكالة الاستخبارات المواطنين الى "ضرورة الإبلاغ وتقديم المعلومات عن الخارجين عن القانون، وذلك من خلال الاتصال على الرقم المجاني الساخن ١٤٤".