في البصرة.. مقتل زوجة شيخ باطلاق نار

أفاد مصدر أمني، الاثنين، بمقتل زوجة شيخ عشيرة باطلاق نار في محافظة البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "تم تسجيل حادث قتل ربة بيت باطلاق نار بواسطة مسدس بسبب خلاف عائلي في منطقة كوت الحجاج". وأضاف المصدر أن "المجنى عليها زوجة شيخ عشيرة".