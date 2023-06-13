بينها 110 عبوة ناسفة.. معالجة كدس كبير من المخلفات الحربية في الانبار

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بعد ورود نداء الى خبراء مكافحة المتفجرات في محافظة الأنبار يفيد بوجود أجسام غريبة في ناحية البغدادي قرية الصاور، تم على الفور تشكيل فريق مختص والتوجه الى محل الحادث".وأشارت الى "إجراء الكشف، وتبين وجود (110) عبوات ناسفة محلية الصنع ووسائل تفجير محلية الصنع عدد (111)".وأتم البيان: "جرى معالجتها وفق الإجراءات القياسية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى".