نينوى.. الاطاحة بإرهابي كان يعمل في مفارز الهاون لداعش

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعملية نوعية وجهد استخباري مميز لقسم قيادة عمليات نينوى التابع الى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع قوة من القسم ذاته تم نصب كمين محكم في منطقة كوكجلي أيسر الموصل وعلى أثرهِ ألقي القبض على احد الارهابيين المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة 4 ارهاب والذي كان يعمل في صفوف مفارز الهاون ضمن ما تسمى ولاية الجزيرة في ناحية زمار وبعدها عمل ايضاً في ديوان الجند التابع إلى داعش الإرهابي".وأشارت المديرية الى ان "الإرهابي تم تسليمه الى جهة الطلب ميدانياً وأصولياً".