"أمني قاطع كركوك" في داعش ومفرزته بقبضة الاستخبارات

وذكر بيان للخلية ورد لـ السومرية نيوز، أنه "ثأرٍ لدماء شهداء القوات المسلحة في محافظة كركوك، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من خلال تكثيفها للجهود الاستخبارية والمعلومات الدقيقة من القاء القبض على ثلاث إرهابيين مطلوبين وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب احدهما يعمل ما يسمى "امني" قاطع كركوك ومفرزته في محافظة كركوك وتشير المعلومات و الوثائق بأن هذه العناصر الخارجة عن القانون شنت هجمات متفرقه على افراد الاجهزة الامنية وإعادة عمل المفارز الامنية في كركوك لتنفيذ اغتيالات لمرابطات الجيش والشرطة في الحويجة والرياض الملتقى".وأشار البيان إلى أن "المتهمين احيلوا الى الجهات التحقيقية المختصة لتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم العادل".