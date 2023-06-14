ميسان.. اعتقال متهمين لقيامهم بالتحريض على القطعات الأمنية

وذكر بيان للقيادة ورد لـ السومرية نيوز، أن "قوة من الفوج الثاني لواء المشاة السابع والتسعين بالاشتراك مع قوة من استخبارات ومكافحة المجر الكبير تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين لقيامهم بالنشر والتحريض ضد القطعات الامنية في قضاء المجر الكبير".وأشارت إلى "اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".