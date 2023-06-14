القبض على متهم بجريمة القتل العمد في ميسان

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انها "القت القبض على متهم مطلوب بجريمة القتل العمد جنوب المحافظة، حيث اطلق النار خلال الشهر الماضي على مواطنين اثنين مما ادى الى وفاة احدهما واصابة الثاني".وأضافت، انه "تم تصديق اقواله وإجراء كشف الدلالة الذي جاء مطابقا لاعترافاته".