جلسة للمجلس الوزاري للأمن الوطني تناقش هذه الملفات

جاء ذلك وفق بيان أصدره الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول عبد الله، ووردت نسخة منه للسومرية نيوز.وأشار السوداني، وفق البيان، إلى "الذكرى التاسعة لفتوى الجهاد المباركة التي أصدرها المرجع الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني، وتأسيس الحشد الشعبي، مشيداً ببطولات أبناء الحشد في التصدي لخطر الإرهاب، والتضحيات الكبيرة التي قدموها من أجل وحدة العراق".واستعرض السوداني، وبإيجاز، زيارته الأخيرة إلى جمهورية مصر العربية، وأبعادها في المجالات الأمنية والاقتصادية، وما تحقق من نتائج تصبّ في مصلحة العراق وشعبه، كما بارك للحضور التصويت على قانون الموازنة الثلاثية، مشدداً على مسؤولي الأجهزة الأمنية كافة، بضرورة استثمار الموازنة بالشكل الأمثل والتعامل بحرص ودقة مع مفرداتها، بما لا يُسبب هدراً أو ضياعاً في المال العام.وناقش المجلس، بحسب البيان، "عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وأبرزها ما يتعلق بتوحيد الجهد الحكومي لإدارة الأزمات والكوارث، حيث تم إقرار التوصيات المقدمة من مركز العمليات الوطني بهذا الصدد".وأضاف البيان، أنه تمت "مناقشة ملف الحركات الدينية المتطرفة وآثارها على المجتمع وسبل التصدي لها، وقد اتخذ التوصيات اللازمة بشأن ذلك".وتداول المجلس أيضاً في ملف أعمال التخريب والحرائق المقصودة منها وغير المقصودة، التي تشهدها بعض المباني الحكومية، وجرى التأكيد على ضرورة تعزيز الإجراءات الاحترازية لتأمين المنشآت الحكومية، والعمل على حماية البنى التحتية.