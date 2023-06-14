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بذكرى احتلال الموصل.. البولاني يكشف تفاصيل مثيرة

أمن

2023-06-14 | 17:33
بذكرى احتلال الموصل.. البولاني يكشف تفاصيل مثيرة
1,924 مشاهدة

كشف وزير الداخلية الأسبق النائب جواد البولاني، تفاصيل مثيرة تخص "احتلال" الموصل على يد تنظيم "داعش".

وقال البولاني في شهادة له، "بتاريخ 10/ 6 /2014 حدث سقوط الموصل بيد تنظيم داعش، بعدها بساعات توجهت صوب محافظة صلاح الدين بعد اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء نوري المالكي حينها، قبل صدور الفتوى المباركة بثلاثة ايام، تجاوزنا العاصمة الى منطقة العبايجي واول مكان فتح علينا النار في منطقة شيخ جميل في بساتين الدجيل المجاورة حيث كان الوضع قلقا جدا وكاد ان يخرج عن السيطرة".
 
وأضاف "بعدها حوصرنا في ناحية يثرب الساعة الواحدة ظهرا، حصار قطع طريقنا لثلاث ساعات"، كاشفاً "لم يكن معي سوى (12) عنصرا هم حمايتي الشخصية وعجلتين من مديرية حماية الشخصيات، تعطلت احداهما في التاجي والاخرى واصلت المهمة معنا".
 
وواصل البولاني "في الاثناء اتصلت هاتفيا بالمالكي لشرح الموقف الامني الذي كان ضبابيا وملتبسا امام القائد العام وكان قلقا ومتالما لما اواجهه من مخاطر، وبدوره اصدر تعليماته للفريق حامد المالكي قائد طيران الجيش انذاك لكسر الطوق عن البولاني وتأمين الطريق امامه الى صلاح الدين التي كانت تعاني من انهيارات امنية".
 
ولفت الى أنه "فتح الطريق امامنا مجددا صوب سامراء برغم النيران الكثيفة التي استهدفت موكبنا الصغير، وكان عناصر داعش ينتشرون على طول الطريق، بين يثرب وبلد والاسحاقي وصولا الى سامراء، تاركين اثارهم على جثث المدنيين الابرياء الذين قتلوا وحرقت سياراتهم بصور بشعة ومؤلمه"، مشدداً بالقول "تواصل الحديث عبر الهاتف مع ابو مجتبى في مكتب العلاقات بالعتبة الحسينية، واحال الهاتف الى الشيخ عبد المهدي الكربلائي الذي علم بوجهتي واوصاني بحماية مدينة سامراء وعتباتها، في هذه الساعات طلب مني المالكي العودة اما الى الدجيل او بغداد، لكنني رفضت نظرا لحراجة ودقة الموقف".
 
وتابع "مع كل كيلومتر نحو الشمال كانت تتصاعد الخطوره لان عناصر داعش علموا بان هناك مسؤولا في هذا الموكب وكنا مضطرين للاحتماء باحدى حواجز التفتيش المتروكة لمواجهة رصاص داعش، مع كل منطقة نمر بها كانت المصاعب تزداد"، مضيفاً "بعد خمس ساعات وصلنا الى سامراء عصرا، وكانت هناك قوة عسكرية منهكة متعبه بانتظارنا، وصلنا الى سامراء لنمنع تكرار سيناريو الموصل او تكرار مشهد تفجير العتبات المقدسة الذي كان هدف داعش لاشعال الفتنه الطائفية".
 
وكشف البولاني "اصدر القائد العام للقوات المسلحة قرارا بتشكيل خلية ازمة تحت مسؤوليتي في سامراء، وكنت حينها نائبا فائزا عن محافظة الديوانية لكنني لم اؤدي اليمين الدستورية بعد"، مضيفاً "كان اللواء صباح الفتلاوي قائد عمليات سامراء في وقتها، وبعد سقوط تكريت وصل الى المدينة اللواء علي الفريجي قائد عمليات صلاح الدين، ومحافظ صلاح الدين ورئيس مجلس محافظة".
 
ولفت الى أنه "بتاريخ 13/ 6 /2014 صدرت الفتوى المباركة من المرجع الاعلى السيد علي السيستاني، وهي الفتوى التي حفظت العراق ووحدة اراضيه ونسيجه الاجتماعي، وهنا بدء المتطوعون ينتظمون في تشكيلات الحشد الشعبي"، مردفاً "كانت المخاطر كبيرة والقوات محدودة العدد في قاطع سامراء، واذكر ان حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة اتصل بي ليطلب تامين محطة الكهرباء في الضلوعية حيث كان يعمل فيها خبراء صينيون".
 
وواصل وزير الداخلية الاسبق حديثه بالقول "استعنت بابناء العشائر في الضلوعية وسامراء والمناطق المحيطة بهما لتشكيل فوجين لتامين هاتين المدينتين والتحق معهم كثير من الضباط المتقاعدين وكانت استجابة وطنية شريفة ورائعة تسجل في الجانب المعنوي والاعتباري"، مضيفاً "كان الموسم وقتها موسم حصاد الحنطة والشعير، لهذا اوعزت لقوات الامن بفتح سايلو سامراء ومخازنها على مدار اليوم لتسويق محاصيل الفلاحين دون تاخير رغم خطورة الموقف".
 
وأضاف "كنا بأمس الحاجة الى الاسلحة والمعدات والذخائروالاعتدة وهنا اذكر ان الفريق محسن الكعبي قائد الشرطة الاتحادية انذاك ارسل لنا مدرعات حديثة من العاصمة، في تلك الساعات كان الحاج ابو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني رحمة الله عليهما في الدجيل، تواصلت معهما هاتفيا وهما من ارسلا لنا الذخائر والاعتدة في زمن قياسي".
 
وكشف "وبهذا تمكنا من شن هجمات على داعش وتمكنا من حماية المرقدين العسكريين عليهما السلام ومدينة سامراء"، مضيفاً "كان التحدي صعبا وكبيرا ولكن بفضل الله وفتوى المرجعيه الرشيدة زال اكبر تهديد واجه العراق بكل مراحل تاريخه".
 
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