ضربة "موجعة" للمهربين.. ضبط كمية كبيرة من المشتقات النفطية بالبصرة

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارزنا تواصل عملياتها الاستباقية للحد من حالات تهريب النفط ومشتقاته، واستنادا لمعلومات استخباراتية دقيقة مكنت مفارز الوكالة من ضبط معمل لإنتاج الاسفلت المؤكسد ضمن محافظة البصرة تستخدم لمتاجرة وتدوير النفط ومشتقاته بصورة غير رسمية".وأضافت انه "تم ضبط بداخل المعمل صهريج ارضي فقط سعة (10) طن وخزان اسطواني الشكل سعة سعة (5 طن) يحتوي على منتوج نفطي يخمن مادة (الكاز)".ولفتت الى ان "المعمل بداخله خزان اسطواني الشكل سعة (5طن) يحتوي على منتوج نفطي يخمن مادة (الكاز) تم ضبطها".وبينت انه "تم ضبط حفرة كبيرة تحتوي على منتوج نفطي مجهول الكمية والنوعية وخزان اسطواني الشكل سعة (5 طن) يحتوي على منتوج نفطي يخمن مادة ( الكاز)".وأشارت الى انه "تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا وتسليمها مع المتهمين الى الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإكمال الأوراق التحقيقية".