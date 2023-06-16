وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "ضمن سلسلة الواجبات النوعية التي تنفذها مفارزنا التي تهدف الى ملاحقة ماتبقى من فلول العصابات الارهابية والقصاص منهم، اذ تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن كركوك الميدانية التابعة الى المديرية انفا من الاطاحة بعنصرين ارهابيين في محافظة كركوك".وأشارت الى ان "احد الارهابيين قيادي ومسؤول مايسمى طبابة الولاية، والاخر قيادي بارز وشقيق مايسمى وزير الحرب لدى عصابات داعش الارهابية، صادره بحقهما مذكرتا قبض وفق احكام المادة (١/٤) إرهاب".وأضافت المديرية، ان "العملية نفذت استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع فوج مغاوير قيادة عمليات كركوك وقوة اقتحام قائد شرطة كركوك وبالتعاون مع مديرية مكافحة ارهاب السليمانية".