الإطاحة بأحد عناصر "داعش" في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "في اطار جهودها الحثيثة لملاحقة العناصر الإرهابية، تمكنت قطعات اللواء التاسع عشر الفرقة الخامسة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء من الإطاحة بأحد عناصر عصابات داعش الإرهابية".وأضافت، انه "كان يعمل بصفة مقاتل ما يسمى ولاية نينوى تم القبض عليه شمالي العاصمة بغداد والصادرة بحقه مذكرة قضائية وفق المادة (١/٤) إرهاب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقة واحالته الى الجهات القضائية تمهيدًا لمحاكمته وتحقيق الجزاء العادل".