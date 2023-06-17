بحوزتهما أكثر من 3500 حبة مخدرة.. الإطاحة بتاجرين للمخدرات في الانبار

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
40
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
40
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
برامج سابقة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
أهلا يا سمسم
من
08:30 AM
الى
09:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
"قضية ترامب".. تقرير يتحدث عن العقوبة المتوقعة
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
برامج سابقة
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-459130-638225863227190965.jpeg
بحوزتهما أكثر من 3500 حبة مخدرة.. الإطاحة بتاجرين للمخدرات في الانبار
أمن
2023-06-17 | 04:11
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
339 مشاهدة
السومرية نيوز – أمن
أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، القبض على تاجرين اثنين للمخدرات بحوزتهما أكثر من (3500) حبة مخدرة، في محافظة الانبار.
وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعملية استباقية وجهد استخباري لشعبة الفرقة السابعة التابعة الى المديرية، وبالتعاون مع القوات الامنية الماسكة للأرض، تم نصب كمين محكم في قضاء القائم".
وأضافت، أن "الكمين أسفر عن إلقاء القبض على تاجرين اثنين للمخدرات بحوزتهما أكثر من (3500) حبة مخدرة، وتم تسليمهما الى جهة الطلب اصولياً".
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد،
أنقر هنا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بالصورة.. فنان عراقي يتعرض لوعكة صحية حرجة
فن وثقافة
32.94%
09:47 | 2023-06-16
بالصورة.. فنان عراقي يتعرض لوعكة صحية حرجة
09:47 | 2023-06-16
لتمويل رواتب حزيران.. المالية تصدر توجيها جديدا لموظفي دائرة المحاسبة
اقتصاد
24.66%
09:09 | 2023-06-15
لتمويل رواتب حزيران.. المالية تصدر توجيها جديدا لموظفي دائرة المحاسبة
09:09 | 2023-06-15
توضيح رسمي حول الأزمة الصحية للفنان رضا طارش
فن وثقافة
21.95%
11:49 | 2023-06-16
توضيح رسمي حول الأزمة الصحية للفنان رضا طارش
11:49 | 2023-06-16
بطريقة ساخرة.. عراقيون يعبّرون عن دعمهم لمواليد التسعينات (فيديو وصور)
محليات
20.46%
03:47 | 2023-06-16
بطريقة ساخرة.. عراقيون يعبّرون عن دعمهم لمواليد التسعينات (فيديو وصور)
03:47 | 2023-06-16
المزيد
أحدث الحلقات
اسرار الفلك
من ١٧ الى ٢٣ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-06-17
اسرار الفلك
من ١٧ الى ٢٣ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-06-17
Biotic
حقن البوتوكس بالابط لمنع التعرّق - الحلقة ٨ | الموسم 2
15:00 | 2023-06-16
Biotic
حقن البوتوكس بالابط لمنع التعرّق - الحلقة ٨ | الموسم 2
15:00 | 2023-06-16
Dayane & The City
اتيكيت المائدة وطريقة عمل السوشي - الحلقة ٣ | الموسم 4
14:30 | 2023-06-16
Dayane & The City
اتيكيت المائدة وطريقة عمل السوشي - الحلقة ٣ | الموسم 4
14:30 | 2023-06-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
02:27 | 2023-06-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
02:27 | 2023-06-16
علناً
الميزانية الانفجارية واستحداث مدن جديدة داخل العراق - الحلقة ٨ | الموسم 2
16:30 | 2023-06-15
علناً
الميزانية الانفجارية واستحداث مدن جديدة داخل العراق - الحلقة ٨ | الموسم 2
16:30 | 2023-06-15
صمون وزعتر
إبتكارات بالطعام في المطاعم العراقيّة - حلقة ٨ | الموسم 5
14:30 | 2023-06-15
صمون وزعتر
إبتكارات بالطعام في المطاعم العراقيّة - حلقة ٨ | الموسم 5
14:30 | 2023-06-15
Morning Live
الأخطاء الطبية وتشوهات التجميل - الحلقة ٤١ | الموسم 2
05:00 | 2023-06-15
Morning Live
الأخطاء الطبية وتشوهات التجميل - الحلقة ٤١ | الموسم 2
05:00 | 2023-06-15
ناس وناس
منطقة غماس، محافظة الديوانية - الحلقة ٣٨ | الموسم 6
04:00 | 2023-06-15
ناس وناس
منطقة غماس، محافظة الديوانية - الحلقة ٣٨ | الموسم 6
04:00 | 2023-06-15
بعد التحري
ازمة الوطنية.. الكهرباء تحد للحكومات ام رهينة للفاسدين - الحلقة ٨ | الموسم 3
15:30 | 2023-06-14
بعد التحري
ازمة الوطنية.. الكهرباء تحد للحكومات ام رهينة للفاسدين - الحلقة ٨ | الموسم 3
15:30 | 2023-06-14
52 دقيقة
تجارة النساء والأطفال - حلقة ٦ | الموسم ٥
14:30 | 2023-06-14
52 دقيقة
تجارة النساء والأطفال - حلقة ٦ | الموسم ٥
14:30 | 2023-06-14
الأكثر مشاهدة
اسرار الفلك
من ١٧ الى ٢٣ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-06-17
اسرار الفلك
من ١٧ الى ٢٣ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-06-17
Biotic
حقن البوتوكس بالابط لمنع التعرّق - الحلقة ٨ | الموسم 2
15:00 | 2023-06-16
Biotic
حقن البوتوكس بالابط لمنع التعرّق - الحلقة ٨ | الموسم 2
15:00 | 2023-06-16
Dayane & The City
اتيكيت المائدة وطريقة عمل السوشي - الحلقة ٣ | الموسم 4
14:30 | 2023-06-16
Dayane & The City
اتيكيت المائدة وطريقة عمل السوشي - الحلقة ٣ | الموسم 4
14:30 | 2023-06-16
لقطات
خمس مدن سكنية جديدة لحل ازمة السكن | علناً
05:00 | 2023-06-16
لقطات
خمس مدن سكنية جديدة لحل ازمة السكن | علناً
05:00 | 2023-06-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
02:27 | 2023-06-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
02:27 | 2023-06-16
علناً
الميزانية الانفجارية واستحداث مدن جديدة داخل العراق - الحلقة ٨ | الموسم 2
16:30 | 2023-06-15
علناً
الميزانية الانفجارية واستحداث مدن جديدة داخل العراق - الحلقة ٨ | الموسم 2
16:30 | 2023-06-15
صمون وزعتر
إبتكارات بالطعام في المطاعم العراقيّة - حلقة ٨ | الموسم 5
14:30 | 2023-06-15
صمون وزعتر
إبتكارات بالطعام في المطاعم العراقيّة - حلقة ٨ | الموسم 5
14:30 | 2023-06-15
Morning Live
الأخطاء الطبية وتشوهات التجميل - الحلقة ٤١ | الموسم 2
05:00 | 2023-06-15
Morning Live
الأخطاء الطبية وتشوهات التجميل - الحلقة ٤١ | الموسم 2
05:00 | 2023-06-15
ناس وناس
منطقة غماس، محافظة الديوانية - الحلقة ٣٨ | الموسم 6
04:00 | 2023-06-15
ناس وناس
منطقة غماس، محافظة الديوانية - الحلقة ٣٨ | الموسم 6
04:00 | 2023-06-15
بعد التحري
ازمة الوطنية.. الكهرباء تحد للحكومات ام رهينة للفاسدين - الحلقة ٨ | الموسم 3
15:30 | 2023-06-14
بعد التحري
ازمة الوطنية.. الكهرباء تحد للحكومات ام رهينة للفاسدين - الحلقة ٨ | الموسم 3
15:30 | 2023-06-14
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
هل التفاؤل السياسي يكفي لتمرير الموازنة في جلسة اليوم؟
لن تٌحسم اليوم
لن تٌحسم اليوم
سيتم تمرريها
سيتم تمرريها
سيتم تأجيل الجلسة
سيتم تأجيل الجلسة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.