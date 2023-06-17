بحوزتهما أكثر من 3500 حبة مخدرة.. الإطاحة بتاجرين للمخدرات في الانبار

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعملية استباقية وجهد استخباري لشعبة الفرقة السابعة التابعة الى المديرية، وبالتعاون مع القوات الامنية الماسكة للأرض، تم نصب كمين محكم في قضاء القائم".وأضافت، أن "الكمين أسفر عن إلقاء القبض على تاجرين اثنين للمخدرات بحوزتهما أكثر من (3500) حبة مخدرة، وتم تسليمهما الى جهة الطلب اصولياً".