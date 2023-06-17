اعتقال 3 متاجرين بحوزتهم قطع أثرية في بغداد (فيديو)

السومرية نيوز – أمن



أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم السبت، القبض على ثلاثة متاجرين بحوزتهم قطع أثرية في العاصمة بغداد.



وقال الجهاز في بيان ورد للسومرية نيوز، انه مفارزنا القت القبض على ثلاثة متاجرين بحوزتهم قطع أثرية في العاصمة بغداد".



وادناه فيديو يوضح عملية القاء القبض عليهم:

