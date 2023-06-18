مكونة من ستة متاجرين بالمخدرات.. تفكيك شبكة في كربلاء

وقالت المديرة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "حسب توجيهات وزير الداخلية عبد الامير الشمري، في تكثيف الجهود لمكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية، وبمتابعة ميدانية متواصلة، تمكنت المديرية العامة لشؤون المخدرات من خلال قوة مشتركة من ابطال مكافحة مخدرات كربلاء والرصافة، من تفكيك شبكة مكونة من 6 متاجرين بالمخدرات وتلقي القبض عليهم وتضبط بحوزتهم (1 كيلو و 200 غرام) وقنابل يدوية واسلحة نارية في محافظة كربلاء".وأضافت انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وايداعهم التوقيف لينالوا جزاءهم العادل".