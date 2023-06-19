مستشار الأمن القومي يصل نيويورك

السومرية نيوز – امن



وصل مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الاثنين، إلى نيويورك لحضور مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قاسم الأعرجي وصل إلى نيويورك لحضور مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب.

واضاف أن "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، سيلقي كلمة العراق في المؤتمر، كما سيجري عدة لقاءات مع كل من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والمديرة التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب وفريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات، فضلا عن مسؤولين أمنيين دوليين".