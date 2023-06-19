اعتقال عامل أجنبي سرق قرابة 50 ألف دولار من حسابات مستشفى ببغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز ودوريات مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب المنصور لمكافحة الإجرام، ألقت القبض على متهم أجنبي الجنسية لقيامه بسرقة مبلغ (33 ألف دولار مع 21 مليون دينار) من داخل غرفة حسابات مستشفى الهلال الأحمر في منطقة المنصور بالعاصمة بغداد والذي يعمل منظفاً فيه".وأضاف انه، "تم عرض المتهم أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه أصولياً وفق أحكام المادة 446 من قانون العقوبات".