اعتقال متهم سرق 9 ملايين دينار من أحد الدور في الديوانية

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قوة من قسم مكافحة الإجرام ضمت عدداً من الضباط والمنتسبين وبعد جمع المعلومات من قبل المصادر الخاصة، ألقت القبض على أحد المتهمين بالسرقة من سكنة منطقة الحي العسكري في محافظة الديوانية".وأضاف البيان، أن "المتهم، اعترف أثناء التحقيق بقيامه بسرقة مبلغ ٩ ملايين دينار من إحدى الدور السكنية، بعد مراقبته للدار، فيما تم تصديق أقواله قضائيا وأحيل الى المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل".