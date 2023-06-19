بحوزته 200 ألف دولار.. الإطاحة بأحد مهربي العملة في نينوى

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارزنا تواصل عملياتها الامنية لمتابعة عصابات الجريمة المنظمة حيث تمكنت مفارزنا من القاء القبض على أحد مهربي العملة".وأضافت ان "المتهم بحوزته مبلغ مالي قدره (200000) مئتان الف دولار امريكي يروم تهريبها الى شمال العراق".وأشارت الى انه "عرضت الاوراق التحقيقية على القضاء لينال جزائه العادل".