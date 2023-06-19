الداخلية تشكل لجنة من المختصين لمعرفة ملابسات وفاة المخرج لؤي فاضل

وقال مدير العلاقات والاعلام في الوزارة اللواء سعد معن في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وجه مديرية مكافحة إجرام بغداد بتشكيل فريق عمل من المختصين في المجالين التحقيقي والتقني لمعرفة ملابسات اختفاء ووفاة المخرج لؤي فاضل".وعُثر على جثة المخرج السينمائي العراقي لؤي فاضل، صباح اليوم الاثنين، في ثلاجة الطب العدلي بالعاصمة بغداد بعد أسبوع على فقدانه.وفي وقت سابق، قال شقيق لؤي فاضل: "اخوي المخرج السينمائي لؤي فاضل مفقود صار ٦ ايام من تاريخ 13/6 انفقد من كلية الفنون الجميلة اخر مشاهدة اله ساعة 10.50 صباحا خرج من باب كلية الفنون الجميلة في منطقة الوزيرية".