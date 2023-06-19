العثور على جثة متفسخة على كورنيش شط العرب

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه "تم العثور على جثة متفسخة على ضفاف كورنيش شط العرب، (جهة التنومة) بمحافظة البصرة".وأضاف المصدر ان "هذه تعتبر ثالث حالة يتم العثور عليها خلال هذه الأيام على ضفاف شط العرب".