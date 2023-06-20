البصرة.. اعتقال تاجر مخدرات بحوزته 5 كغم من الكريستال

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه " حسب توجيهات وزير الداخلية عبد الامير الشمري في تكثيف الجهود لمكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية، وضمن حملة اسبوع (كلا للمخدرات) وبمتابعة ميدانية متواصلة وبعد نصب كمين محكم ، تمكنت المديرية العامة لشؤون المخدرات من خلال قوة من مكافحة مخدرات البصرة من القاء القبض على تاجر مخدرات بحوزته (5) كيلو غرامات من مادة الكريستال في محافظة البصرة بالجرم المشهود".وأشارت الى ان "الإجراءات القانونية اللازمة اتخذت بحقه وفق احكام المادة (28) مخدرات عن جريمة تجارة المخدرات لينال جزاءه العادل".