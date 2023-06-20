أحدهم صادر بحقه حكم الإعدام.. اعتقال 8 متهمين بالقتل وتجارة المخدرات بالنجف

وقالت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارزنا في محافظة النجف الاشرف من خلال الشروع بممارسة امنية تمكنت من القاء القبض مجموعة من المطلوبين والمتهمين وفق مواد قانونية مختلفة كان أبرزها القبض على متهم محكوم بالإعدام غيابيًا و(5) متهمين متاجرة في المواد المخدرة وضبط محال لبيع الاسلحة الغير مرخصة و(3) متهمين وفق المادة 406".وأضافت، ان "الاوراق التحقيقية عرضت على القضاء لينالوا جزائهم العادل".