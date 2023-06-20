اعتقال 5 مطلوبين والعثور على كدسي عتاد ومواد متفجرة في عدة محافظات

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استناداً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني وإشراف رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي نفذَ سلسلة عمليات في مناطق متفرقة من البلاد، حيث شرعَ بالتعاون مع فوج مكافحة الإرهاب السليمانية بتنفيذ (3) واجبات منفصلة في محافظة السليمانية اسفرت عن القاء القبض على (3) مطلوبين في مناطق متفرقة من المحافظة".ومن جانب اخر، أشار الجهاز الى ان "مفارزنا نفذت واجب القاء القبض على احد المطلوبين في محافظة نينوى".وفي المنطقة الوسطى، نفذ الجهاز "عملية القاء القبض على احد المطلوبين في العاصمة بغداد، مع واجبي استطلاع وتفتيش في محافظتي الانبار وديالى اسفرا عن العثور على كدسي عتاد ومواد متفجرة في المحافظتين انفاً".